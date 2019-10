Ecco come è fatta nei minimi dettagli una Corvette C8 2020 da 71.945$

Un nuovo video mostra i dettagli carismatici di una Corvette 2020 da 71.945, parliamo dell'allestimento premium che non risparmia con la pelle di massima qualità e rifiniture in alluminio. Se Corvette ha fatto il miracolo proponendo una sport car a meno di 60mila dollari, è comunque possibile spendere decisamente di più per non rinunciare a nulla.

Il video lo trovate in apertura, ma prima di andare a vedere le due Corvette presentate dal canale Chevy Dude, ricapitoliamo il listino ufficiale di Chevrolet con tutti i modelli e gli allestimenti disponibili. Ne avevamo già parlato qua.

Il modello base, la 1LT, costa 59.995$ ed include interni in pelle Mulan, oltre che la telecamera per le manovre di retro. Non mancano nemmeno due treni di gomme Michelin, incluso quello invernale. L'allestimento intermedio, il 2LT, alza invece la posta in palio: il prezzo schizza a 67.295$, e si riceve anche i sedili e volante riscaldati, oltre che un audio system Bose con 14 speaker.

Quella del video, tuttavia, è la Corvette C8 3LT da 71.945$: gli interni sono in pelle Napa, e i dettagli dell'abitacolo sono impreziositi con elementi in fibra di carbonio e alluminio. Insomma, una vera sciccheria senza compromessi. Ci sarebbe poi la possibilità di aggiungere anche il pacchetto Z51 Performance, che costa però altri 5.000$.

Le Corvette nel video sono due, la prima con una carismatica verniciatura arancione, mentre l'altra ha verniciatura bianca, ma gli interni sono a contrasto in un azzurro sfacciato. In totale, sono 13 le opzioni di verniciatura offerte da Corvette. Giudicate voi stessi, a nostro avviso entrambe le C8 sono stupende.