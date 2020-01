Ecco come effettuare un 180 gradi perfetto con freno a mano: il video

La maggior parte degli automobilisti, soprattutto subito dopo aver conseguito la patente, ha provato almeno una volta ad eseguire una scodata con freno a mano, ammettiamolo. Quasi sempre una manovra simile, tentata da un guidatore alle prime armi, non porta a qualcosa di buono.

Adesso però quelli del Team O'Neil Rally School provano ad insegnarci qualcosa tramite un video caricato su YouTube. L'istruttore senior Wyatt Knox ha messo su questo video istruttivo all'interno di un tracciato sterrato in New Hampshire. Su carta si tratta di una semplice manovra in caso la macchina disponga di freno a mano classico, ma in realtà richiede tantissima pratica per un'attuazione perfetta.

Di certo rallentare e porsi ad un'andatura consona può aiutare, infatti andare troppo piano o troppo forte porta a conseguenze spesso spiacevoli. Il Team O'Neal consiglia quindi di mettersi sui 50 km/h su asfalto, e ad una velocità leggermente inferiore su ghiaia o neve. In seguito bisogna disporsi su un lato della strada, spingere in fondo la frizione, tirare il freno a mano e sterzare in modo secco il volante nella direzione desiderata. Una volta ruotati di circa 90 gradi bisogna rilasciare il freno a mano, inserire la prima e alzare la frizione per trovarsi magicamente a guidare nella direzione opposta.

In presenza di cambio automatico le cose si fanno più semplici in quanto si può tralasciare la parte riguardante la frizione e l'inserimento della prima marcia per concentrarsi sulla perfetta attuazione del freno a mano e della sterzata.

