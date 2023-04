La casa sostenibile dei nostri sogni: tetto a energia solare e batterie Tesla

Il futuro sarà sempre più elettrico e sostenibile, con le fonti rinnovabili che avranno un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Da cittadini dovremo essere parte attiva di questo processo di cambiamento e produrre (quando possibile) a nostra volta energia sfruttando il sole, ecco ad esempio come saranno le case secondo Tesla.

La società di Elon Musk è sicuramente famosa per le sue automobili, Tesla però ha un impianto dedicato esclusivamente ai pannelli solari e produce anche batterie di accumulo per uso domestico. L'ultima frontiera però della società americana è rappresentata dal tetto fotovoltaico, il cosiddetto Tesla Solar Roof, un prodotto all'avanguardia che permette non solo di nascondere i pannelli solari nel tetto stesso ma anche di massimizzare la superficie in grado di produrre energia.

Per avere un assaggio di come potrebbe essere il futuro fotovoltaico, un installatore ufficiale del Tesla Solar Roof e delle batterie Powerwall ha realizzato un impianto allo stato dell'arte in Texas, nella cittadina di Coppell. La bellissima casa che potete vedere nel video in alto vanta un Tesla Solar Roof da 20 kW e un sistema fotovoltaico supplementare da 15 kW, insomma una piccola centrale elettrica alimentata interamente dal sole. Nel garage dell'abitazione sono poi stati installati quattro Tesla Powerwall (batterie di accumulo), tre inverter sempre a marchio Tesla, due prese NEMA 14-50 per i Tesla Mobile Connectors e due pannelli elettrici Span (azienda fra l'altro fondata da un ex ingegnere Tesla). A essere onesti, è uno dei migliori impianti che abbiamo mai visto, in totale è in grado di stoccare 54 kWh di energia, rendendo non solo la casa totalmente indipendente dalla rete ma anche capace di ricaricare un'auto elettrica a costo zero.

Se ogni cittadino americano ed europeo potesse contare su una piccola centrale domestica di questo tipo, i problemi energetici dei due continenti sarebbero sicuramente risolti e le risorse del pianeta non verrebbero più erose, almeno in parte (inoltre il Tesla Solar Roof dovrebbe arrivare anche in Europa). Certo gli Stati Uniti sono più "portati" ad avere realtà simili, visto che moltissime aree abitate prevedono villette singole e non palazzoni condominiali, abbiamo in ogni caso un perfetto esempio di ciò che dovrebbe essere il futuro... quanto vi piacerebbe vivere in una casa totalmente sostenibile?