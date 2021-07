Come distruggere una Lamborghini Huracàn: ecco la Jumpacàn off-road

La Lamborghini Huracàn è ormai un’icona della casa del Toro, famosa per il suo design aggressivo e il sound inconfondibile del suo motore V10. Un’auto che si trova perfettamente a suo agio sull’asfalto, Chris Steinbacher però ne ha creata una per il fuoristrada...

Lo youtuber, proprietario del seguito canale B is for Build, ne ha combinata un’altra delle sue, “dissacrando” proprio una Lamborghini Huracàn. La sportiva italiana è così diventata la Jumpacàn, una mostruosa off-road con ruote fat che ha davvero poco da spartire con la Huracàn originale. Non si tratta però di un progetto abbozzato, qualche tubo a cui lo youtuber ha aggiunto l’indispensabile per circolare, tutt’altro.

Il corpo originale della vettura è stato scannerizzato in 3D dalla SE Motors in California, che ha anche sviluppato delle sospensioni off-road ad hoc per la vettura. È stato sviluppato anche tutto il kit necessario a montare delle gigantesche ruote da 35” e 37”, inoltre l’originale motore Made in Sant’Agata Bolognese è stato rimpiazzato da un LS V8, mentre le pinze dei freni sono state prese in prestito da una Mustang GT500.

Anche se la vettura è già funzionante, dovrà ancora essere regolata per bene per competere nella gara fuoristrada Mint 400, il vero obiettivo per cui è stata costruita. A causa delle restrizioni COVID, la sfida non arriverà prima di dicembre, dunque lo youtuber dovrebbe avere tutto il tempo per sistemarla a dovere. Nel frattempo, mandando il video in play, potete vedere a che punto è arrivato…