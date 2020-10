Ecco come disintegrare le gomme: il tutorial by Mustang Mach-E 1400

Quest'anno il Goodwood Festival of Speed non si è tenuto a causa della pandemia di coronavirus, ma un evento speciale (e unico) ha preso il suo posto: si chiama Goodwood SpeedWeek e si è tenuto durante lo scorso weekend.

L'evento ha attratto ogni qualsivoglia tipo di vettura, e come potete vedere dal video in alto e da quello in fondo alla pagina, la competizione "Driftkhana" ha creato un bello spettacolo. La sfida ha avuto luogo presso il Goodwood Circuit, e ha richiesto ai partecipanti di avvicinarsi il più possibile ai muri eseguendo al contempo dei perfetti donuts intorno ad alcuni barili di petrolio dotati di sensori di prossimità.

Una delle performance più impressionanti è stata quella messa in atto da una Nissan S15 200SX modificata e, mentre la maggioranza dei veicoli erano specializzati nel drift, molti altri incarnavano in effetti delle vetture da rally con trazione integrale, che in questi casi non aiuta. Interessante l'esibizione di una ERZ da rally, che il pilota ha messo di traverso con difficoltà, ma lo show è stato comunque piacevole.

Da evidenziare di sicuro la eccezionale tecnica di James Dean che, a bordo della sua epica BMW E92 M3 (eroga più di 900 cavalli di potenza), ha realizzato una prestazione fantastica. Assolutamente degna di menzione poi la nuovissima Ford Mustang Mach-E 1400 guidata da Vaughn Gitten Jr., per uno showcase tecnico fenomenale: il bolide è dotato di ben 7 motori elettrici, ma nonostante ciò è stata guidata con la sola trazione posteriore. Nel caso voleste avere più informazioni sulla EV statunitense, ecco il nostro articolo sulla presentazione ufficiale.



Avviandoci a concludere restando in argomento, ecco a voi una Golf 7 da drift sotto mentite spoglie mentre fa gran mostra di sé. In ultimo vogliamo rimandarvi ad una esilarante presentazione a opera di Toyota: la casa automobilistica giapponese ha messo in piedi una clip per annunciare il ritorno della Formula Drift.