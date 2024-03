Come disegnare la prima Bentley elettrica della storia? Parla il Design Director

Sono cinque mesi che in casa Bentley c’è un nuovo Design Director, Robin Page, passato (anzi tornato) alla casa britannica dopo aver disegnato per 10 anni vetture per Volvo. Spetta a lui il compito più arduo della storia del marchio, disegnare il primo modello 100% elettrico della grande B. Chi vorrebbe essere al suo posto?

Si tratta di una vera e propria mission impossible, Page però conosce bene il brand e il suo pubblico, ha infatti lavorato presso il quartier generale di Bentley presso Crewe per 17 anni all’inizio della sua carriera, negli anni cruciali che hanno dato vita a modelli iconici come la Continental GT, dal 2001 al 2013. Ora che è “tornato a casa”, il designer ha rilasciato un’intervista ad Autocar provando a spiegare come sarà la prima elettrica del marchio. Page ha così confermato che la vettura avrà un design unico e distintivo, soprattutto in riferimento al passato: “Bisogna essere onesti e capire che un EV non ha bisogno di un’ampia griglia frontale, ci si può dunque sbizzarrire col creare nuovi design anteriori. Il modello dev’essere inoltre riconoscibile già da lontano, la gente deve saper riconoscere subito che è una Bentley elettrica. Se le persone la vedranno come una sorta di auto storica avremo fallito il nostro obiettivo”.

Dobbiamo dunque aspettarci un cambio di rotta completo, senza però dimenticare la tradizione (del resto in casa Bentley di design ne sanno qualcosa, ricordate il premiato schermo rotante lanciato di recente?): “Ovviamente molti elementi saranno ripresi dalla storia del marchio. Ignorare i tratti più iconici delle Bentley farebbe dire alla gente che quella non è un’auto del brand, che è un veicolo che ha perso la sua identità”. Quando vedremo questa nuova auto? In Bentley ci stanno lavorando: “Vorrei mostrare presto qualche prototipo, con i concept però bisogna stare attenti, basta poco che qualcuno veda la tua idea e magari la utilizzi altrove. Internamente stiamo ragionando a quale sia il modo migliore per svelare il concept”.

Ambi Pur Profumatore Auto, 6 Deodoranti Auto, Fragranza Anti -Ta è uno dei più venduti oggi su