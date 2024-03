Come sarà la nuova Dacia Sandero 2024? Prezzi e motori trapelano dal Regno Unito

Notizia di febbraio scorso, Dacia sta per aggiornare Sandero e Jogger al 2024, aggiungendo ai modelli le novità tecnologiche imposte dalla UE per aumentare la nostra sicurezza a bordo. Ora dal Regno Unito arriva qualche dettaglio in più su come sarà la nuova Sandero.

Trattandosi di un mercato particolare, che non sempre ottiene modelli e allestimenti uguali all’Italia, bisogna prendere la notizia con le pinze. I nostri colleghi UK di AutoExpress sono venuti a sapere che la Dacia Sandero Stepway sarà presto disponibile con un motore benzina più potente di quello attuale, con un allestimento top di gamma rinnovato e un’opzione per avere il cambio automatico. Il motore in oggetto sarebbe il TCe 110 a benzina, oggi utilizzato solo sulla Sandero Stepway Extreme con 110 CV e 200 Nm di coppia. Il modello con questo motore dovrebbe offrire un classico cambio manuale a 6 rapporti, con la Sandero Stepway che dovrebbe essere in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 10 secondi.

La nuova Sandero Journey invece dovrebbe distinguersi per un’antenna a pinna di squalo, cerchi Randia da 16 pollici e specchietti neri a contrasto. Questo modello dovrebbe anche includere uno schermo touchscreen da 8 pollici, Apple CarPlay, Android Auto, il climatizzatore automatico, porte USB-C, una telecamera posteriore, sensori di parcheggio posteriori e controllo dell’angolo cieco. Con motore Tce 90 a benzina, Sandero Journey dovrebbe avere sia il cambio manuale a 5 rapporti che la trasmissione automatica in optional.

Nel Regno Unito la nuova Sandero 2024 sarà venduta già a partire dal prossimo 3 aprile a un prezzo di 15.795 sterline nell’allestimento Journey (circa 18.000 euro), la Sandero Stepway TCe 110 invece è prezzata 18.645 sterline, poco più di 21.000 euro al cambio.



Ricordiamo che in vista degli aggiornamenti in arrivo abbiamo riprovato tutte le Dacia Extreme in gamma per capire se acquistare o aspettare.

