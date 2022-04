Come sarà il nuovo crossover elettrico di Skoda? Ecco un render dettagliato

Skoda è di sicuro uno dei marchi più attivi del momento, anche in Italia, dove ad esempio stanno per arrivare le nuove Skoda Karoq 2022 (a proposito: quanto costa la nuova Skoda Karoq 2022?). A listino il brand del Gruppo Volkswagen ha anche un ottimo SUV elettrico, prossimamente però toccherà a un crossover a zero emissioni.

Del modello si conosce ancora molto poco, non sappiamo neppure come potrebbe chiamarsi, qualcuno però è riuscito a renderizzare il modello per darci una prima idea di come potrebbe essere. L'azienda ha già pubblicato una foto teaser del suo crossover elettrico, ufficializzando un linguaggio di design chiamato Modern Solid, l'immagine però appare molto sfocata ed è difficile intuire tutti i dettagli.

È qui che sono entrati in scena i ragazzi di TopElectricSUV, che hanno "riempito i vuoti" realizzando un render dettagliato della vettura partendo proprio da quella foto teaser ufficiale. Sul fronte tecnico ovviamente dobbiamo aspettarci un crossover pregno della ormai classica tecnologia elettrica del Gruppo Volkswagen, con Skoda che comunque interpreterà il tutto con carattere. Sulla carta potrebbe essere una interpretazione del crossover ID. Life di Volkswagen, con vari elementi presi dal mondo SEAT.

In ogni caso sarà un modello chiave per Skoda, che non cambiava così radicalmente il design di una sua vettura da oltre un decennio. Non vediamo l'ora di saperne di più.