Come creare una Porsche Taycan telecomandata con una Penna 3D

Oramai tutti conosciamo, chi più chi meno, le infinite possibilità che ci dà la stampa 3D. Quanto ne sapete invece sulle Penne 3D? Il canale giapponese di YouTube 3D Sanago mostra spesso creazioni fantastiche e questa volta è stata ricreata una Porsche Taycan.

Come funziona una Penna 3D? Nella sostanza il concetto è molto simile a quello di una normale stampante 3D, abbiamo sempre un filamento di materiale che si può modellare, non è però una macchina a farlo ma siamo noi, a mano libera, a creare gli oggetti. Una tecnica davvero affascinante, che richiede tantissimo talento, sia sul fronte della progettazione che poi - soprattutto su quello manuale, poiché bisogna ricreare tutto il progetto con la Penna 3D fra le mani.

Un video a dir poco affascinante quello dedicato alla Porsche Taycan, che trovate direttamente in questa pagina. 18 minuti di pura arte e tranquillità, un “coffee break” davvero di valore. Per completare il progetto fra l’altro c’è voluto un mese intero, e ciò vi fa capire quanto sia complesso e delicato il mondo degli oggetti ricreati con Penna 3D. Per rendere ancora più difficili le cose, il modellino è stato poi reso motorizzato e telecomandato, un’autentica meraviglia in formato mignon.

Se invece siete interessati alla Porsche Taycan vera e propria, il 2021 a Stuttgart è iniziato con il lancio della nuova Porsche Taycan a trazione posteriore.