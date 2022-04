Come creare la Porsche dei sogni: è online il nuovo configuratore Paint to Sample

Solitamente acquistando una nuova auto si è in qualche modo "costretti" a scegliere fra colorazioni predefinite, con possibilità estremamente limitate. Pensiamo a Tesla ad esempio, che mette a disposizione solo cinque colori (per ora almeno, stanno per arrivare altre tre nuovi colori Tesla). Il discorso cambia acquistando una Porsche.

L'azienda mette a disposizione una palette colori di default già parecchio ricca, per chi però sogna una vettura unica può scegliere il suo colore grazie alla nuova funzione Paint to Sample, disponibile anche nel configuratore italiano Porsche. Questa particolare opzione, che rimuove qualsiasi freno alla creatività, ha un prezzo variabile e può arrivare anche a 9.028 euro (come sulla 718, il prezzo di una Panda Hybrid insomma) e vi permette però di scegliere fra una palette colori enorme, metallizzati o meno.



I colori suggeriti sono diverse decine, inoltre potete anche visualizzare gruppi di colore specifici, magari riferiti al verde oppure all'arancione. Su Taycan al momento non sembra essere disponibile, mentre su Panamera non sembra essere proprio previsto. Su 911 ha solitamente un costo di 5.490 euro, mentre sulla 718, Macan (a proposito: siamo stati a Courmayeur con la nuova Porsche Macan, provando le versioni S e GTS) e Cayenne può arrivare a 9.028 euro, soprattutto con i modelli base.