Ecco come si crea un badge Lamborghini pieno di diamanti: vale 40.000 euro!

Chi è proprietario di una vettura Lamborghini è al corrente di avere in garage una delle vetture più esclusive del mercato, ma chiaramente ci sono modelli e modelli, alcuni più rari altri meno. Ad esempio, la Urus ha venduto più di 8.000 unità nel 2021 ed è quindi uno dei tori più diffusi, ma questa è unica grazie al suo badge in oro e diamanti.

Il suo proprietario è italiano e si chiama Roberto, e ha commissionato uno stemmino personalizzato al gioielliere londinese Bobby White, che ha documentato l’intero processo di costruzione con un bellissimo video che ci racconta tutti i passaggi e l’incredibile mole di lavoro che ha richiesto per portarlo a termine. Una vera e propria opera d’arte, che non vi lascerà a bocca aperta.

Il progetto è iniziato prima di tutto studiando attentamente lo stemma originale così da ricrearlo con le stesse dimensioni e proporzioni. Fatto questo, prima di tutto è stato fuso dell’oro bianco 18 carati per dare la forma alla base dello stemma, che successivamente è stato lavorato finemente per ricavare, rigorosamente a mano, più di 200 alloggiamenti dove innestare altrettante pietre preziose per creare il tricolore italiano: smeraldi per il verde, diamanti per il bianco e rubini per il rosso.

Successivamente hanno realizzato un elemento in oro giallo 18 carati che racchiude tutto il ben di dio presente nella parte centrale del badge, con la parte superiore che riporta anche la scritta ‘Lambo’ realizzata al laser. Al centro dello stemma non poteva poi mancare il toro scatenato di Sant’Agata Bolognese, anch’esso realizzato in oro.

Una volta terminato, Bobby White si è recato nel nostro paese per applicare personalmente il badge da circa 40.000 euro sulla Urus nera di Roberto, che successivamente l’ha invitato all’autodromo di Varano per fare qualche giro di pista col SUV bolognese assieme ad un altra vettura del suo garage: una Mercedes SLS dotata di un altro stemma personalizzato altrettanto prezioso.

Un dettagli del genere rende l’auto indubbiamente unica, mantenendo comunque un basso profilo, a differenza della Lamborghini Urus della star NBA LaMelo Ball, una delle più appariscenti al mondo.