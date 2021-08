Come si costruisce una Tesla Model 3? Ecco il video dalla Gigafactory di Shangai

Jason Yang è il proprietario del canale YouTube omonimo che da due anni ci aggiorna sulla costruzione e sui lavori in corso all’interno delle Gigafactory Tesla situate a Shangai. Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato un breve video che condensava tutti i processi di controllo qualità effettuati sulle auto, mentre oggi vediamo come si costruiscono.

La fabbrica che vedete in video è quella adibita alla costruzione di Tesla Model 3 e Model Y, che attualmente opera come “hub principale per l’esportazione di veicoli”. Nonostante la brevità del video possiamo vedere come tutto sia altamente automatizzato e reso semplice grazie all’utilizzo di parti complesse assemblate come unico pezzo dette “megacasting”. Questo sistema permette a Tesla di produrre riducendo al minimo i costi di fabbricazione.

Inoltre Jason ha pubblicato un ulteriore video (lo trovate qui sotto) che mostra la vista aerea dell’enorme fabbrica, registrato dopo un tifone e tre giorni di violente piogge che hanno colpito tutta Shangai, mettendo in luce le perfette condizioni dello stabilimento, che non ha minimamente risentito del maltempo.

La descrizione del video dice: "Questa settimana il tifone ha portato tre giorni di forti piogge a Shanghai. Dalla foto, non ha avuto un impatto eccessivo sulla Gigafactory Shanghai. La costruzione del canale fluviale ha svolto un ottimo ruolo di drenaggio, ma alcuni grandi alberi lungo il fiume sono caduti a terra".

Inoltre possiamo vedere che i piazzali della fabbrica sono pieni di nuove vetture, molte delle quali già a bordo dei camion bisarca, quindi la produzione sembra procedere a gonfie vele.