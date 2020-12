Come si costruisce una Chevrolet Corvette: ecco il documentario

La Chevrolet Corvette è una delle vetture più riconoscibili in assoluto, in quanto il nome che porta riesce non solo a far intuire le qualità tecnologiche della macchina, ma anche a ricordare la storia che esso fa riaffiorare nella mente degli appassionati.

Fin dalla sua nascita la macchina, nonostante sia una supercar, ha sempre avuto un motore anteriore, mentre per la sua ultima reiterazione il team di ingegneri ha deciso di spostarlo in posizione centrale. La Corvette C8 quindi rivoluziona una soluzione tecnica pluridecennale provando a migliorare le prestazioni complessive in ogni ambito possibile.

Tutto sommato ci riesce, e la scelta è vincente anche dal punto di vista economico, dato che la casa è riuscita a tenere bassi i costi e ad offrire, al contempo, uno scatto da 0 a 100 km/h molto più rapido che in precedenza. Adesso però vogliamo soffermarci sul video di 9 minuti circa visibile in alto, il quale scende nel dettaglio delle idee di design che hanno portato alle forme attuali.

Spostare il motore dall'avantreno al centro del veicolo non è una mossa da poco, e richiede una rivisitazione integrale di tutta la macchina in merito a distribuzione del peso, aerodinamica, bilanciamento in accelerazione e frenata, sistema di raffreddamento e distribuzione spaziale dei componenti meccanici e, di conseguenza, di tutto l'abitacolo.

Prima di lasciarvi alla clip vogliamo però avviarci a concludere restando in tema per mostrarvi il feroce rombo della prima Corvette C8 in assoluto dotata di compressore: ecco l'interessante video sul suo sound. Infine pensiamo sia degna di nota questa gara d'accelerazione fra una Chevrolet Corvette C8, una Porsche 911 Carrera e una Ford Mustang Shelby GT500.