Ecco come comprare una Porsche a meno di 20mila euro: Cayenne, Boxster e Panamera

Dove aver spulciato la rete per scoprire quali Ferrari fossero in vendita a meno di 40mila euro, andiamo ora a vedere quali sono le Porsche di seconda mano, acquistabili online ad un prezzo di 20mila euro se non meno.

Premessa. A differenza della Rossa di Maranello, oggetto raro e soprattutto di valore inestimabile, la Porsche è un'auto molto più diffusa, di conseguenza anche l'offerta a basso prezzo è decisamente più ampia rispetto a quella della collega con il Cavallino Rampante.

Al di sotto dei 20mila euro o comunque a quella cifra, si può tranquillamente acquistare una Porsche, ma bisogna sapersi accontentare. Ovviamente non si può pretendere di acquistare una Porsche Carrerea GT, auto con un sound da urlo, ma come diciamo spesso e volentieri in questi casi, gli appassionati del glorioso marchio di Stoccarda possono provare l'ebbrezza di possedere appunto una Porsche.

Al di sotto dei 20mila euro abbiamo trovato diversi modelli, a cominciare dalla Cayenne, uno dei SUV più venduti di sempre nonché una delle Porsche più commercializzate degli ultimi anni. Qualora voleste comprarne uno a quel prezzo, sappiate che dovrete comunque comprare un Cayenne non più recente di una decina d'anni, quindi fra il 2012 e il 2014 con almeno 200mila km. Potrete comunque sfruttare potenze importanti da 200/250 cavalli, e godere di una vettura bella e comoda.

Altra Porsche facilmente acquistabile a questa cifra è la Boxster prima versione, quindi il modello degli anni 2000. Anche in questo caso parliamo di auto da 250 cavalli e passa con almeno 100/150mila chilometri, ma comunque una decapottabile divertente e dalle linee ancora piacevoli.

A 20mila euro, ma a volte anche a cifre ben più basse, anche le tanto contestate Porsche degli anni '80, leggasi la 924 e la 944, ma spulciando la rete abbiamo trovato anche una interessante 996, una 911 Carrera 4 da 300 cavalli, con 110mila chilometri del 1999, al di sotto del 20mila euro. Infine, a quella cifra, si possono trovare anche le prime Panamera con motori abbastanza utilizzati, come ad esempio il caso di una 4S 4.8 da 400 cavalli del 2011, acquistabile appunto alla fatidica cifra di cui sopra.

Motul Olio per Moto 7100 4T 10W40 4L è uno dei più venduti oggi su