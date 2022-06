Come si comportano tre vecchie ammiraglie in un estremo test in fuoristrada? Scopriamolo

Bisogna spendere per forza una fortuna in una Range Rover per poter viaggiare nel lusso e in fuoristrada? È da questa semplice domanda che è nata l’idea per il nuovo video del team di carwow, che ha recuperato tre ammiraglie del passato dal mercato dell’usato e le ha portate su una pista offroad per mettere alla prova nel fuoristrada estremo.

Rispolverando quel genere di format spesso utilizzati da Jeremy Clarkson e compagnia, il team capitanato da Mat Watson ha acquistato quindi una BMW 735i del 2001, una Lexus LS 430 del 2000 e una Mercedes-Benz S320 del 2000, ognuna di esse con un prezzo di circa 1000 sterline, ossia poco meno di 1200 euro al cambio attuale.

Gli anni sulle spalle delle contendenti e il basso costo d’acquisto suggeriscono che le auto in questione non fossero certo in condizioni da esposizione, e infatti il cruscotto della Serie 7 (a proposito, avete visto la nuova BMW Serie 7 e i7 elettrica?) indicava già un guasto all’impianto frenante ancor prima di iniziare la prova, ma nulla di così grave da impedire il regolare svolgimento della prova.

Dato lo stile della prova è quasi superfluo fornire i dati tecnici delle singole auto, ma ci limitiamo ad informarvi che tutte le vetture adottano un motore V8 e un cambio automatico che trasmette la potenza alle sole ruote posteriori. Quindi come vanno in fuoristrada tre vecchie ammiraglie? Premete play e scopritelo, ma possiamo dirvi che alcune di loro finiscono ancor più malconce di quando sono partite.