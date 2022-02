Come si comporta il Rivian R1T sulla neve? Eccolo in azione con le varie modalità di guida

Rivian ha creato un video in cui mostra tutte le modalità di guida del suo pick-up elettrico R1T, con riprese cinematografiche che mostravano il comportamento del mezzo nei vari terreni di prova, ma quando si vogliono vedere le vere capacità di un mezzo, non c’è nulla di più vero di un video fatto in casa. E come si comporta il Rivian sulla neve?

Grazie allo youtuber TEDActuallyTalks, possiamo farci un’idea sul comportamento del Rivian in condizioni di neve, anche se in questo caso non ci troviamo su un tratto offroad dispersi nella natura, bensì in un pratico e ampio piazzale, adatto alle dimensioni generose di questo pick-up EV.

Le immagini parlano più di mille parole, quindi guardando il video vi renderete subito conto della bontà di questo progetto qualsiasi sia la modalità di guida scelta, ma quando ci si vuole divertire bisogna scegliere quella “Drift”.

Ricordiamo infatti che il Rivian R1T dispone di 8 modalità di guida differenti, ognuna delle quali va ad agire sull’altezza del veicolo, sulla ripartizione della coppia tra anteriore e posteriore, sulla gestione della frenata rigenerativa, sulla risposta delle sospensioni e ovviamente sul settaggio dei controlli elettronici di trazione e stabilità. Senza dimenticare la pratica funzione “Tank Turn” che permette al Rivian di girarsi su se stesso come un carro armato.

Tornando al filmato, Ted si è dedicato soprattutto alla modalità All Purpose e Off-Road Drift. La prima è quella che possiamo definire di default, e infatti adotta l’altezza del veicolo standard, sospensioni morbide, rigenerazione della frenata a livello medio e controllo di stabilità attivo, che a detta dello youtuber si avverte sulla neve, ma senza risultare troppo invasiva.

La seconda invece lascia l’altezza a livello standard, ma rende le sospensioni più rigide, aumenta al massimo la frenata rigenerativa e disattiva il controllo di stabilità, inviando più potenza alle ruote posteriori, così da trasformare l’imponente pick-up in un divertente giocattolo.