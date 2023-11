Ecco come ha fatto Ben Collins a non svelare che fosse il The Stig di Top Gear

Ben Collins, l'uomo dietro l'iconico personaggio dello Stig in Top Gear, ha mantenuto il suo segreto sulla sua identità per lungo tempo. In una recente intervista sul canale YouTube "Road To Success Official Podcast" di Ben Fowler, Collins ha condiviso i dettagli su come abbia fatto.

Collins ha paragonato la sua "impresa" al suo amore per Star Wars, in particolare per personaggi come gli Stormtrooper e Boba Fett, che mantenevano costantemente l'elmetto. Questi lo avrebbero ispirato a fare lo stesso con lo Stig. Per preservare l'anonimato, indossava sempre un passamontagna, anche quando si trovava nello studio senza il casco. Questo approccio al suo lavoro, spiega, non fu una richiesta esterna e non fu frutto di una scelta televisiva (quando tornerà Top Gear? Ne abbiamo parlato in un precedente articolo).

Ha raccontato che, durante le riprese in studio, lui arrivava sempre prima degli altri e, quando non aveva possibilità di fare altrimenti, si cambiava rapidamente in un furgone per alternare il ruolo di Stig con gli altri ruoli che aveva all'interno del programma.

Infine ha svelato di aver creato un nome falso, Richard Jameson, per registrarsi negli hotel insieme alla squadra, combinando i nomi di Richard Hammond, James May e Jeremy Clarkson (conduttori del programma). Questa precauzione gli ha permesso di mantenere il suo segreto anche fuori dal set di Top Gear per molti anni.

Ecco invece la storica puntata nella quale Michael Shumacher impersonò temporaneamente Stig. Era il 2009 e l'episodio fu registrato in occasione di un evento speciale per la presentazione della Ferrari FXX.