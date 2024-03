Come si chiameranno le future Volkswagen? Un leak svela i nomi: da Airone a Trono

Un leak avrebbe svelato i prossimi nomi dei nuovi veicoli Volkswagen del futuro. Per quanto le aziende tentino in tutti i modi di proteggere tali informazioni, per evitare che altri marchi ne usufruiscano, sarebbe emersa una vera e propria lista di nomi che la casa tedesca starebbe prendendo in considerazione.

Per quanto possa sembrare un'attività di secondo piano, la scelta del nome di un automobile è frutto di lunghe sessioni di brainstorming da parte dei board manageriali e esperti di marketing. Tali nomi, spesso audaci e creativi, servono a ribadire o confermare l'identità di un prodotto, in modo tale che sia riconoscibile al pubblico nelle sue caratteristiche.

Questo elenco sarebbe emerso direttamente dall'ufficio brevetti internazionale. Sebbene molti di essi potrebbero essere scartati nei modelli di futura produzione, ciò non toglie che molti concept o prototipi possano effettivamente chiamarsi così. Spesso infatti, le registrazioni brevettuali, spesso, trapelano al pubblico, come è avvenuto con Volkswagen.

Il marchio tedesco ha depositato richieste per un massimo di quattordici nomi, distribuiti tra gli uffici brevetti tedeschi e quelli di Argentina, Cile e Messico. Tra questi nomi vi sono riferimenti a varie tematiche, come la mitologia greca, la natura e la cultura.

Considerando i potenziali nomi delle nuove auto Volkswagen, si aprono interessanti prospettive riguardo alle scelte linguistiche e alle possibili ispirazioni. Tra le opzioni, troviamo nomi come Therion, Tera, Era, Tyber, Setaccio, Theria, Tivas, Taroko, Tempus, Tukan, Trono, Airone, Angra e Udara. Tra queste novità potrebbe anche aggiungersi la nuova Volkswagen Scirocco, che potrebbe tornare in versione elettrica.

Ognuno di questi nomi potrebbe rappresentare una direzione unica per il marchio, portando con sé connotazioni e associazioni specifiche. Alcuni potrebbero evocare elementi di forza e potenza, come Therion e Tyber, mentre altri potrebbero suggerire un senso di eleganza o raffinatezza, come Tera e Taroko. La diversità di questi nomi apre la strada a molteplici possibilità per il design e il posizionamento dei futuri modelli Volkswagen. Potrebbero essere impiegati per caratterizzare una nuova generazione di veicoli SUV, hatchback o addirittura concept car, ciascuno con il proprio stile e identità distintiva.

Inoltre, la consonanza di alcuni di questi nomi con quelli già presenti nella gamma Volkswagen, come, ad esempio, Touareg, Tiguan e T-Rock è evidente, e rende questa lista piuttosto coerente e, dunque attendibile. Sebbene Volkswagen potrebbe dare spazio a nuove soluzioni "onomastiche" in futuro (considerando la transizione elettrica che porterà a nuove proposte), Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha già confermato che modelli storici come la Golf e la Polo continueranno ad essere parte integrante della gamma. Questo anche malgrado il fatto che le prossime iterazioni di modelli iconici come la Golf saranno prodotte in futuro solo con propulsione elettrica.