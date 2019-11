Come i cerchi cambiano l'autonomia della Tesla Model 3: da 18 a 20 pollici

La grandezza dei cerchi può cambiare sensibilmente i consumi di un’auto, non è certo un segreto, è un assioma che vale tanto sulle auto tradizionali quanto su quelle elettriche. Un'ulteriore conferma ci arriva dall’EPA americana, che ha messo a confronto l’efficienza dei vari cerchi Tesla.

L’organizzazione americana, che tiene sotto controllo (un po’ quello che fa il WLTP in Europa) le emissioni e i consumi dei veicoli, ha ottenuto risultati differenti in base a diversi cerchi utilizzati. Prendendo come riferimento una Tesla Model 3 Performance, è venuto fuori che di base la berlina sportiva ha un rapporto di efficienza MPGe (miglia per gallone, utile a scoprire quanto carburante è possibile risparmiare con l’elettricità) pari a 116 nel circuito misto, 120 in città, 112 in autostrada, dati che possono essere migliorati o peggiorati a seconda dei cerchi.

La soluzione migliore è data dai cerchi da 18 pollici, che possono portare il rapporto MPGe a 124 nel combinato, 128 in città e 120 in autostrada, davvero niente male, con i cerchi da 19 pollici invece abbiamo dati praticamente pari a quelli standard, 116-119-112, mentre con i cerchi da 20 pollici (più grandi, che generano più attrito) si ottiene 113 nel combinato, 118 in città e 107 in autostrada. I risultati non sorprendono più di tanto, ora però possiamo parlare di dati ufficiali EPA, che possono essere utili in fase di acquisto di una vettura…