Come se la cava il Volkswagen Multivan T7 nel test dell'alce? Il baricentro alto non aiuta

È passato un anno esatto dal debutto sul mercato del Volkswagen Multivan T7, il mitico pulmino tedesco che è giunto alla sua settima generazione, e adesso il team iberico di km77.com ha deciso di metterlo sotto torchio nel severo test dell’alce, per scoprire come si comporta durante una manovra d’emergenza.

Negli ultimi tempi il Volkswagen ID.Buzz elettrico ha catalizzato l’attenzione su di sé, ma il Multivan resta uno dei mezzi più apprezzati in questo settore e per questo è stato scelto per lo svolgimento del test. Chiaramente non ci si possono aspettare numeri da record da questa prova dato che il baricentro alto del mezzo è il nemico numero uno del test dell’alce.

A dirla tutta l’esemplare della prova è anche una versione plug-in hybrid che quindi si porta con sé i chili aggiuntivi delle batterie, che fanno lievitare il peso a 2.100 kg, non un peso piuma insomma. Infine il team iberico ha fatto notare la presenza degli pneumatici Bridgestone Turanza T005 in minura 235/50 R18, una copertura che a quanto pare non eccelle in questo tipo di prove. Come si è comportato quindi il van più in ambito del pianeta?

Il test è iniziato con la velocità minima consentita per considerare superata la prova, ossia 77 km/h, ma il pulmino non ha accettato una tale velocità di entrata ed è stato impossibile riportarlo nella giusta corsia. Ciò nonostante, le reazioni del mezzo non sono state brusche o violente, e questo è sempre positivo.

Il miglior passaggio è stato completato quindi a 69 km/h, con l’ESP che entra prontamente in funzione per tenere a bada il corpo vettura e rallentare notevolmente la corsa del mezzo. A proposito di controllo di stabilità, il team di km77 ha fatto notare come il controllo sia molto sensibile specialmente quando l’input al volante risultano troppo rapidi e bruschi.