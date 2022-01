Come se la cava la Tesla Model Y Performance sulla neve? Vi sorprenderà

A inizio mese abbiamo assistito a una Tesla Model Y vivere un incubo sulla discesa innevata, slittando verso un incrocio rischiando un incidente. Uno scenario affatto piacevole, ma si tratta di un problema comune alle Tesla Model Y? A quanto pare no, e lo dimostra la versione Performance dotata di gomme “all-season” messa alla prova.

A mettere alla prova la Tesla Model Y Performance in condizioni invernali è stato Tommy L Garage che, su YouTube, ha pubblicato un nuovo video di prova del veicolo elettrico. Nei quasi undici minuti di filmato si nota chiaramente come l’automobile riesca a garantire sicurezza e buoni risultati con pneumatici per tutte le stagioni e trazione integrale su strade completamente innevate, partendo anche da fermo in salita senza problemi.

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: nel video viene fatto notare come la frenata rigenerativa della Tesla Model Y Performance potrebbe bloccare le ruote, ergo è necessario disabilitarla o attivare l’impostazione Roll affinché l’automobile ruoti liberamente a bassa velocità. Inoltre, alcuni test di frenata hanno dimostrato che la Model Y Performance può essere particolarmente scivolosa.

Ovviamente questo test sul campo non è estremamente affidabile, sarebbe necessario condurre prove più approfondite e rigorose per osservare al meglio la Tesla Model Y Performance in tali condizioni. Magari la risposta arriverà in futuro.

Nel frattempo, una Tesla Model Y ha schivato un incidente in maniera pazzesca.