Come se la cava la Tesla Model X dopo oltre 320.000 km? I dati sulla longevità

Mentre su tutte le Tesla arriva il nuovo software di autodiagnostica, c’è chi si interessa ai dati sulla longevità dei veicoli elettrici del gigante di Elon Musk. Grazie a un recente video pubblicato su YouTube da Out Of Spec Reviews possiamo vedere una Tesla Model X 100D del 2017 nel dettaglio dopo oltre 320.000 chilometri!

Il proprietario Christian ha confermato a Kyle Conner di Out Of Spec Reviews che utilizza questa Tesla Model X da quasi cinque anni come veicolo quotidiano e che, a differenza della maggior parte dei possessori di Tesla, effettua la ricarica prevalentemente tramite Supercharger . Le uniche modifiche effettuate al mezzo riguardano il paraurti anteriore, sostituito dopo un piccolo incidente in autostrada, e le leghe da 20" con quelle da 19" a causa delle strade dissestate presenti nell’Europa orientale. Altro intervento regolare lato manutenzione riguarda i sigilli delle porte, mentre il volante necessiterebbe di una sostituzione causa usura.

Per il resto, ciò che sorprende è l’autonomia: da nuova, la Tesla Model X 100D arrivava a una capacità della batteria utilizzabile di 93,7 kWh, mentre dopo cinque anni e più di 320.000 chilometri ha una capacità utilizzabile di 83,8 kWh. In altri termini, si tratta di un degrado del 10%! Alla guida, Kyle non ha notato alcun rumore particolarmente preoccupante confermando il sorprendente stato della Model X in questione.

Per ogni dettaglio sulla vettura, però, consigliamo caldamente di vedere il video allegato alla notizia.

Giusto ieri, invece, Tesla ha alzato di nuovo i prezzi in Italia.