Come se la cava Tesla Autopilot in situazioni estreme? La compilation degli incidenti

Mentre Tesla accelera la produzione di Model Y a Berlino, in rete abbiamo scovato un video particolarmente interessante che ci mostra come Tesla Autopilot reagisce in caso di incidente, salvando così i conducenti da situazioni estreme nelle quali potrebbero essere coinvolti.

Il filmato pubblicato su YouTube da Wham Baam Teslacam ci illustra ben 15 scenari reali di come reagisce il pilota automatico Tesla in situazioni particolarmente pericolose, tra potenziali incidenti e collisioni. L’idea è semplice: mostrare che il pilota automatico avanzato e la versione beta di FSD riescono a offrire una sicurezza tale da proteggere il conducente umano dai “suoi simili”.

Sebbene abbiamo già appurato come la funzionalità Full Self-Driving non sia esente da errori – basti vedere il primo incidente della Model Y con Guida Autonoma Tesla -, bisogna ammettere che il pilota automatico è piuttosto sorprendente: già il primo filmato illustratoci ci mostra come la vettura individui un incidente in fase di svolgimento grazie alle vetture poste davanti e reagisca di conseguenza, salvando poi il conducente anche da un potenziale incidente che avviene giusto dietro l’automobile.

O ancora, nel secondo video la Tesla viene effettivamente colpita da un’automobile e reagisce attivando automaticamente il sistema d’emergenza per consentire alla macchina di rimanere nella sua corsia, evitando così possibili incidenti dalla corsia opposta. Fortunatamente, tutti gli individui coinvolti stanno bene.

Il video poi prosegue con tanti altri casi interessanti che, tuttavia, preferiamo evitare di “spoilerarvi”. Insomma, godetevi il filmato!