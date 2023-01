Come il caro carburanti sta cambiando le nostre abitudini alla guida: lo studio

Da circa un anno gli automobilisti italiani stanno combattendo con prezzi di benzina e diesel alle stelle dovuti a diversi motivi e ora, secondo una nuova analisi del Centro Studi di AutoScout24, il caro carburanti inizia ad avere un impatto reale sulle abitudini quotidiane di utilizzo dell’auto.

Il Centro Studi del più grande marketplace automotive online pan europeo ha confermato che il 42% degli italiani (in base ovviamente al campione intervistato) ha cambiato abitudini per risparmiare sui carburanti, presto però questa quota potrebbe cambiare e salire fino al 69% nel caso in cui vi fossero nuovi rincari. Si tratta di un vero e proprio terremoto, visto che l’automobile è un mezzo fondamentale per gli spostamenti quotidiani di moltissimi italiani.

Secondo la ricerca, il 73% degli italiani utilizzerebbe l’auto per più di 5 giorni a settimana, tanti utenti (il 69%) percorrono più di 10.000 km all’anno, mentre quasi 6 utenti su 10 spendono in media tra i 100 e i 300 euro al mese di carburante. Il 15% addirittura supera i 300 euro di spesa mensile. Partendo da questo, come sono cambiate le abitudini degli automobilisti? Se a luglio 2022 solo il 27% degli utenti faceva attenzione a cercare il distributore con il prezzo più vantaggioso, oggi la quota è salita al 61%, il 16% inoltre ha iniziato a usare app e siti web per localizzare le stazioni con il prezzo più basso. È cresciuta anche la tendenza a fare rifornimento esclusivamente al Self, passata dal 29% al 58%. Qualcuno ha persino modificato il suo stile di guida, utilizzando così un piede più leggero sull’acceleratore: il 37% (per saperne di più: il nostro stile di guida può abbassare il costo della benzina?). Il 27% degli intervistati invece utilizza l’auto solo se strettamente necessario.

Il caro carburanti non ha comunque modificato un aspetto legato al mercato dell’usato: si potrebbe pensare a una sorta di esodo verso i modelli elettrici, gli italiani invece continuano a preferire auto termiche, in particolare diesel, nonostante i prezzi del gasolio abbiano ormai superato quelli della benzina. A tal proposito, siamo davvero il Paese d’Europa con le tasse sui carburanti più alte?