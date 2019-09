Ecco come cambiano i prezzi italiani della benzina dopo l'attacco in Arabia Saudita

All'alba dello scorso sabato, una squadra di droni ha sferrato due attacchi congiunti negli stabilimenti di Abqaiq e Khurais. In pochi minuti, una manciata di droni da guerra ha dimezzato le capacità di esportazione di carburante dell'Arabia Saudita. Ora cosa succede ai prezzi della benzina?

Gli effetti si iniziano a far sentire, e rischiano di essere gravi. Vale la pena ricordare che l'Arabia Saudita da sola fornisce il 10% del fabbisogno di carburante a livello mondiale. Lo stabilimento di Abqaiq, che è di proprietà della Aramco, è la raffineria di petrolio più grande al mondo.

Se l'Arabia Saudita è in ginocchio, il resto del mondo dovrà presto pagare il prezzo di questa operazione. Negli Stati Uniti il prezzo della benzina è già aumentato di tre centesimi a gallone, ma si ritiene che nelle prossime settimane il prezzo possa aumentare fino a 25 centesimi.

In Italia c'è chi parla di un possibile prezzo sopra ai 2€ al litro, sul lungo periodo. Lo sostiene ad esempio Davide Tabarelli, di Nomisma Energia. Al Messaggero aveva raccontato che ora c'è sufficiente carburante per soddisfare la domanda mondiale per almeno un anno. Ma non conosciamo ancora i tempi necessari alla Aramco e all'Arabia Saudita per rimettersi in sesto e tornare a pieno regime. Per questo non è da escludere che a qualche mese da oggi il prezzo della benzina possa superare i 2€. Per il momento gli aumenti si limiteranno a qualche centesimo in più per un po' di settimane.

Eni ha rivisto al rialzo i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 2 centesimi. Q8 invece alza i suoi carburanti di 3 centesimi. Questa la fotografia dell'Osservaprezzi carburanti del Mise: il prezzo medio della benzina è di 1,580 a litro, ma diversi marchi toccano già i 1,598. Il prezzo medio del diesel è di 1,468 euro, con alcune compagnie che lo propongono a 1,488.