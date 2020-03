Come cambia il tunnel centrale della Tesla Model Y dalla Model 3? Il video

La nuova Tesla Model Y e la Model 3 sono simili per il 75% della loro struttura e dei loro componenti, ma quali esattamente? Nello specifico ci occupiamo oggi del tunnel centrale, cosa offre di diverso la Y? C'è stato un aggiornamento da parte di Tesla?

A livello di design le differenze tra le due auto sono lampanti, lo sono state sin dalle prime immagini, con dimensioni più generose e un retro più spazioso. All'interno soltanto adesso siamo in grado di dare un'occhiata in modo approfondito, grazie alle prime Tesla Model Y consegnate a clienti e youtuber che hanno effettuato l'ordine mesi e mesi fa.

In particolare Tesla Inventory mostra un tunnel quasi identico ma con differenze sostanziali: ad esempio sotto lo schermo nella Model 3 ci sono due prese USB A, mentre ora nella Model Y ce n'è una A e una di tipo C, Tesla ha dunque aggiornato il layout ai nostri giorni. Inoltre la vera novità del tunnel è rappresentata dal doppio caricatore wireless rimovibile USB C per smartphone (anche abbastanza grande, compatibile con i telefoni più mastodontici del mercato), non incluso nella Model 3. Tesla ha aggiornato anche le prese USB posteriori: addio USB A, ora sono entrambe USB C, davvero un'ottima novità. Speriamo anzi che possano arrivare anche su Model 3...