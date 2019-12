Come cambia il Tesla Cybertruck con alcune piccole modifiche? I render

Chi ha realizzato questi render, probabilmente non ha capito fino in fondo il motivo per cui Tesla ha disegnato in maniera squadrata il suo pick-up Cybertruck: per avere una aerodinamicità estrema. In ogni caso la vettura vi sembra più gradevole con queste modifiche?

Mentre sul web si continua a ridere e scherzare sulle forme sregolate del Tesla Cybertruck, che in effetti ha poco da spartire con tutte le auto presenti attualmente sul mercato, Elon Musk ha già raccolto 350.000 ordini. A tal proposito vi ricordiamo che è possibile prenotarne uno anche in Italia, lasciando soltanto 100 euro di anticipo perfettamente rimborsabili.



Chissà però che la società non raccogliesse ancora più ordini facendo alcune piccole modifiche al design, magari quelle proposte dai render che vedete in pagina. In pratica il lungo tetto scosceso posteriore - che nasconde una copertura che si apre e chiude in automatico - è stato appiattito per allungare l’abitacolo, rendendo di fatto il Cybertruck un pick-up leggermente più “tradizionale”.

Nonostante queste modifiche, lo spazio dedicato al carico dovrebbe rimanere uguale secondo i realizzatori, l’impatto visivo sarebbe però più “dolce” rispetto al design originale. Che ne pensate, continuate a odiare il Cybertruck anche con queste forme re-immaginate? Tesla dovrebbe ricominciare il progetto da zero? Vedremo le vendite come andranno...