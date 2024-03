Come cambia la patente europea, guida dai 17 anni e addio visita medica per il rinnovo

Il Parlamento Europeo sta lavorando a una serie di direttive per rivoluzionare - e ovviamente migliorare - l’attuale patente europea, valida in tutto il vecchio continente. Vediamo quali novità potrebbero arrivare a breve.

Presentata già lo scorso anno, la proposta prevede la possibilità che i ragazzi di 17 anni possano guidare auto, furgoni e bus, a patto che siano accompagnati da conducenti esperti fino al compimento del loro 18esimo anno. Si sta lavorando anche per cambiare la durata del documento, con la patente che potrebbe arrivare ad avere una scadenza di 15 anni per auto e moto, di 5 anni per camion e bus. Inoltre potrebbe cambiare anche la visita medica per ottenere il rinnovo, sostituita da una più snella autocertificazione “Fitness to drive”; su questo fronte ogni Paese potrà decidere di sostituire l’autocertificazione con una visita medica più o meno approfondita con vari esami da fare.

Vista poi la carenza di autisti di mezzi pubblici un po’ in tutta Europa, 18enni e 17enni accompagnati (in questo caso da conducenti esperti con almeno 21 anni) potrebbero già guidare bus con a bordo “un massimo di 16 passeggeri purché siano in possesso di un certificato professionale di competenza”. Queste sono le proposte valutate positivamente dal Parlamento Europeo sinora, è stata invece respinta la volontà di ridurre il tempo di validità delle patenti delle persone più anziane, poiché questo avrebbe causato discriminazioni e impedito ad alcuni cittadini di muoversi liberamente.

Il Parlamento Europeo vuole anche che i possessori di patente siano sensibilizzati maggiormente sui rischi della strada, soprattutto nei confronti degli utenti più fragili come pedoni, ciclisti e motociclisti. I neopatentati dovrebbero essere soggetti a limitazioni per i primi due anni dall’ottenimento della patente (in Italia Salvini vuole limitazioni fino a 3 anni per i neopatentati), ad esempio limiti alcolemici più bassi del normale e pene più severe nel caso in cui non venga rispettato il Codice della Strada. Si pensa poi a una patente digitale che possa essere scaricata direttamente lo smartphone, equivalente in tutto e per tutto al documento plastificato. Il progetto di riforma dovrà ora essere portato avanti dal nuovo Parlamento Europeo che sarà eletto a giugno.