Come cambia la navigazione di Apple CarPlay già con iOS 17.4?

Apple è al lavoro su alcune interessanti novità relative all’applicazione Mappe da utilizzare con Apple CarPlay. Ecco ad esempio come verrà aggiornata la navigazione sul quadro strumenti.

L’obiettivo di Apple è chiaro da tempo: la mela morsicata vuole che il suo navigatore proprietario sia alla pari, se non superiore, a Google Maps. Se dal punto di vista dei punti di interesse la strada è ancora lunga, secondo noi, sul piano delle feature è una bella lotta. Ora ad esempio, già con il software iOS 17.4 che sarà rilasciato a marzo, sarà possibile avere la navigazione turn-by-turn sul quadro strumenti mentre Apple CarPlay è attivo.

Ovviamente è necessario che l’auto sia compatibile con la funzione e che lasci ad Apple il permesso di visualizzare la mappa sul quadro strumenti (succede sulle Polestar, su alcune BMW ecc). Come ben sappiamo, iOS 16 avrebbe dovuto prendere il controllo - sempre tramite CarPlay - di tutti gli schermi della vettura (Apple rivoluziona CarPlay con iOS 16), permettendo di gestire anche funzioni come il clima, la radio DAB ecc. I lavori sono poi andati un po’ a rilento e neppure con iOS 17 si è arrivati a maturazione, ci vorrà come minimo iOS 18 per avere l’integrazione “totale” sognata da Apple, del resto il ritardo è dovuto anche ai produttori che sono notoriamente più lenti a lavorare sui software.

Sappiamo in ogni caso che Ford, Audi, Jaguar, Renault, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo e Polestar sono i marchi che attualmente stanno collaborando con Apple per rendere CarPlay ancora più funzionale. A tal proposito è proprio dal quadro strumenti di una Polestar 2 che possiamo ammirare la nuova navigazione turn-by-turn di iOS 17.4 direttamente sul quadro strumenti. CarPlay si mette così in pari con Google Maps di Android Automotive, permettendoci di navigare sul quadro strumenti e lasciare la panoramica del percorso sullo schermo centrale. Se sulle nuove Volvo, le Polestar e le Renault non sentiamo tanto l’esigenza di usare CarPlay, poiché la navigazione integrata di Google Maps offre feature e comodità inarrivabili, su altre vetture le nuove funzioni di iOS 17.4 potrebbero essere una manna, non ci resta altro che attendere la release pubblica del software, attualmente disponibile solo in versione Beta.