Ecco come si cambia marcia sulle nuove Tesla Model S e Model X 2021: con uno swipe

Lo scorso mese di gennaio è stato alquanto chiave per Tesla, che ha presentato al mondo il tanto atteso refresh di Model S e Model X. La vera rivoluzione è stata all’interno, con un nuovo abitacolo che ha visto sparire persino il selettore della marcia. Come si fa dunque a guidare queste nuove auto? Scopriamolo in un breve video.

Gli uomini di Elon Musk sono famosi per creare abitacoli minimali all’estremo, ricordiamo che nella Model 3 non esistono neppure le leve dei tergicristalli - che vanno attivati dallo schermo centrale. Ebbene dal grosso display da 17” delle nuove Model S e Model X si cambia anche la marcia: come potete vedere in un nuovo video spuntato su Twitter, per dire alla vettura di camminare normalmente oppure inserire la retromarcia bisogna fare uno slide verso l’alto o in basso sulla parte sinistra dello schermo.



Un metodo sicuramente intuitivo, a cui però dovremo abituarci - oltre a sperare di non avere mai alcun problema al display touch, perché in quel caso non potremo neppure guidare...! Ricordiamo che sulle nuove Model S e Model X Tesla ha rimosso anche le frecce direzionali, che dovrebbero partire in automatico in base al movimento della macchina e al percorso impostato sul navigatore. Che la società californiana questa volta sia andata un pochino oltre?