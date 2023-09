Come si cambia la gomma posteriore senza mozzo della Verge TS? Il video

Quanti fra voi ricordano la Verge TS? Parliamo della moto elettrica senza mozzo posteriore vista a EICMA 2019, un modello davvero originale capace di attirare la curiosità di tantissimi appassionati. Appassionati che si sono anche chiesti: come si cambia la gomma posteriore? Oggi abbiamo la risposta.

La risposta è tutta in un video pubblicato poche ore fa su YouTube, un vero e proprio tutorial che spiega come smontare in pochi passaggi la gomma posteriore, del resto la moto non è più soltanto un futuristico prototipo ma può essere regolarmente acquistata dal pubblico. Come ricordato sopra, il cammino della Verge TS è iniziato a EICMA 2019, nel 2021 invece è arrivato un importante riconoscimento per il design: ha trionfato ai Red Dot Design Award. Nello stesso anno sono stati aperti i preordini, mentre nel 2023 la compagnia finlandese ha portato al CES 2023 di Las Vegas la nuova TS Ultra - dalle caratteristiche ancora più estreme.

A proposito di caratteristiche: la versione “standard” offre una potenza elettrica di 80 kW/108 CV con ben 1.000 Nm di coppia gestiti elettronicamente. Lo 0-100 km/h con questa moto è possibile in meno di 4 secondi, un proiettile che va guidato con estrema attenzione. Ma parliamo di autonomia: la batteria di bordo promette fino a 290 km in città, fino a 190 km in autostrada, anche se come al solito sono dati indicativi.

La Verge TS è anche dotata di un caricatore di bordo DC che permette di recuperare 100 km di autonomia in 15 minuti di connessione a una colonnina veloce. A casa invece si ricarica completamente in circa 4 ore. Tutto questo a un prezzo di 24.990 euro, con 2.000 euro di anticipo da lasciare al momento del pre-ordine.