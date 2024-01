Come cambia la Ford Mustang Mach-E nel 2024: le novità in arrivo dagli USA

La Ford Mustang Mach-E è una vettura che ormai conosciamo come le nostre tasche. L’abbiamo guidata in più occasioni e in più versioni, in particolare abbiamo viaggiato per 4.500 km con la Ford Mustang Mach-E GT e abbiamo riprovato la GT un anno dopo. Quali novità riserva il 2024 per questo iconico modello?

Dagli Stati Uniti arrivano succose informazioni, sembra ad esempio che la muscolosa vettura di Ford guadagnerà il Bronze Appearance Package nella sua variante GT. Il pacchetto include i cerchi da 20 pollici Sinister Bronze in alluminio, i badge Mach-E 4X sulle portiere e il logo GT sul posteriore in colorazione Sinister Bronze, mentre diventa bronzata anche la griglia frontale. Il package offre anche le colorazioni Shadow Black, Star White Metallic Tri-Coast e l’Eruption Green, il colore scelto da Ford per le immagini promozionali.

Le novità 2024 non finiscono qui: sempre il modello GT guadagna le sospensioni ad alte prestazioni MagneRide Damping System, i freni Brembo invece ottengono dischi da 385 mm con le classiche pinze rosse, infine grazie a Ford Performance arrivano i sedili anteriori 10-Way Power Driver Seat. Gli utenti americani potranno ordinare la nuova Ford Mustang Mach-E con l’arrivo del prossimo inverno; in particolare la Ford Mustang Mach-E GT AWD con Extended Range e Bronze Appearance Package costerà oltreoceano 60.990 dollari. Aspettiamo di conoscere nuovi dettagli per il mercato italiano.