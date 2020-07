Come cambia l'Assicurazione Auto: il nuovo contratto 2021

Lo scorso 2 luglio vi abbiamo parlato del nuovo contratto dettagliato che le compagnie assicurative saranno obbligate a presentare ai clienti in caso di nuova polizza RCA, andiamo ora a scoprire maggiori dettagli.

Seppur ufficializzato il 2 luglio scorso, il provvedimento sarà effettivo dall'1 gennaio 2021 e prevede nuovi preventivi e contratti chiari e trasparenti da parte delle assicurazioni, che avranno a loro disposizione un nuovo modulo standard fornito dal Ministero dei Trasporti e dall'IVASS. In questo specifico documento troviamo le seguenti voci: l'attestazione dello stato di rischio, tutto ciò che è escluso dalla copertura assicurativa, eventuali comunicazioni di modifiche del rischio assicurativo, l'estensione territoriale dell'assicurazione, le modalità di denuncia del sinistro e delle controversie, la durata della polizza, la gestione del trasferimento di proprietà e la rivalsa.

Questo ovviamente al di là del dettaglio dei costi, così che il contratto sia limpido e privo di ombre per l'utente. Inoltre il nuovo documento sarà disponibile anche in versione elettronica, con le compagnie che potranno fornirlo online ai loro clienti. Chiaramente tutte le tariffe rimarranno appannaggio delle diverse compagnie, che potranno decidere in autonomia in base ai servizi offerti e alle politiche aziendali interne, le nuove norme infatti non mirano a far abbassare i prezzi - come ad esempio faceva la tanto chiacchierata RC Familiare.