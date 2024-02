Come farà BYD a vendere la Yangwang U8 in Europa? Non basta la patente B

Le auto sono sempre più grandi, sia in termini di lunghezza che di larghezza. I SUV in particolare crescono di 1 cm di larghezza ogni 2 anni e questo è già un problema per le città europee. La Cina invece non sembra impensierita, neanche dal peso, vi presentiamo infatti la mostruosa Yangwang U8 che sta per arrivare in Europa: pesa quasi 3.500 kg.

Nelle ultime settimane si è discusso tanto di Tesla Cybertruck: il pick-up elettrico di Elon Musk sfiora i 3.000 kg nella sua versione base, inoltre è lungo 5,7 metri, dimensioni che per l’Europa sarebbero impossibili da gestire. Negli USA è tutto diverso, lo sappiamo, ma come stanno andando le cose in Cina? Anche nel Paese asiatico sembra che le dimensioni non contino poi troppo: Yangwang, la divisione premium di BYD, sta per portare la sua ammiraglia U8 nel vecchio continente, c’è però un problema.

Il mostruoso SUV ha un peso a vuoto di 3.460 kg, basta insomma una persona a bordo e un piccolo bagaglio per oltrepassare la soglia psicologica e (soprattutto) legale dei 3.500 kg. Al di là di questo peso, infatti, non basta più la patente B, serve la patente C, un limite che potrebbe rendere fallimentare il lancio del SUV in Europa.

Si tratta in ogni caso di un veicolo molto particolare, dotato di ben quattro motori elettrici che erogherebbero potenzialmente fino a 1.200 CV di potenza complessiva. È probabile che BYD voglia vendere il suo mezzo di lusso a clienti fuori dal comune e particolarmente esigenti, pensiamo a NCC, aziende, ambasciate e quant’altro. Resta tuttavia il problema delle dimensioni: dove parcheggeremo questi SUV sempre più ingombranti? Parigi ha pensato a una soluzione poco ortodossa: nella capitale francese parcheggiare un SUV in centro città costerà 18 euro l’ora.