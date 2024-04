Ecco come sarà la nuova BMW X3, cosa sappiamo prima del lancio

In casa BMW c’è grandissima attesa per il debutto commerciale della nuova X3, un SUV capace di vendere 350.000 unità nel 2023 e che nell’anno in corso cercherà di fare ancora meglio grazie alla nuova generazione. Eccolo in anteprima con livrea camouflage.

I prototipi che vedete nelle immagini rappresentano le versioni Plug-in Hybrid e M Performance, con quest’ultima che riprende il setup aggressivo new gen visto su X1 M35i e X2 M35i. Secondo le indiscrezioni, nuova X3 potrebbe perdere il nome M40i per adottare il più diretto M50, senza “i” finale. Sarebbe dunque il primo modello BMW a perdere la suddetta lettera dopo decenni, con la “i” che solitamente indicava l’alimentazione a benzina, mentre la “d” era riservata al diesel. Sulle varianti Plug-in Hybrid invece rimarrà la “e” finale.

Conosciuta internamente con nome in codice G45, nuova BMW X3 presenta un design aggiornato capace di ridurre il coefficiente aerodinamico da 0,29 a 0,27 Cx, un dettaglio che dovrebbe migliorare i consumi di carburante. Gli ingegneri tedeschi avrebbero anche aumentato la rigidità del telaio senza però compromettere il comfort della vettura. Grazie a un optional, nuova X3 sarà anche in grado di assorbire le asperità del terreno con delle sospensioni gestite elettronicamente, con lo sterzo che dovrebbe essere ancora più diretto rispetto al passato. BMW è sicura che nuova X3 passerà brillantemente i test Euro NCAP sulla sicurezza, aspirando alle 5 Stelle.

In programma vi è anche il lancio della nuova iX3 elettrica, che sarà parecchio diversa dalla X3 termica, almeno sul piano tecnico. La vettura sarà infatti costruita sulla piattaforma Neue Klasse di nuova generazione. All’interno debutterà inoltre la nuova plancia con diverse novità rispetto al passato. Tornando alla variante termica, prevista a benzina, a diesel e Plug-in Hybrid, nuova X3 dovrebbe esser messa in vendita entro la fine dell’anno corrente.

Su Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti di oggi.