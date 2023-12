Come sta la batteria di una Volkswagen e-Golf dopo 200.000 km? Non benissimo...

Una dalle maggiori critiche fatte alle auto elettriche è: con il tempo la batteria perde capacità. È sicuramente vero, con le nuove tecnologie però il fenomeno è parecchio arginato, cosa che invece non accadeva con progetti più sperimentali - come la Volkswagen e-Golf.

Costruita durante la settima generazione dell’iconica vettura tedesca, per Volkswagen la e-Golf è stata un antipasto della famiglia ID, in particolare la ID.3 che ne ha ereditato forme e dimensioni. Con la famiglia ID Volkswagen ha creato da zero la piattaforma MEB, la e-Golf invece adattava la precedente architettura termica e usava batterie non di ultimo grido, in che stato di salute versa - dunque - una Volkswagen e-Golf oggi dopo 7 anni di attività?

Hanno provato a rispondere a questa domanda i ragazzi del canale YouTube Out of Spec Review, che hanno analizzato una e-Golf del 2016 dalla storia oscura, forse anche incidentata a un certo punto della sua vita. Grazie al redattore Kyle Conner di InsideEVs, si è scoperto che la vettura avesse 201.000 km di strada percorsa e oltre 1.000 cicli di ricarica effettuati. Per vedere a che punto era la capacità della batteria, l’auto è stata caricata in DC fino al 100%, poi è stata portata allo 0% guidando a una velocità media di 88 km/h, infine è stata caricata di nuovo fino al 100%.

Sulla carta, Volkswagen dichiarava una batteria da 24,2 kWh lordi (esiste anche un aggiornamento con 35,8 kWh), una quantità che oggi appare quasi ridicola, adatta al massimo a una Plug-in Hybrid; dopo vari test eseguiti, la vettura ha restituito come valore netto appena 13,84 kWh, significa che dopo 200.000 km ha perso il 31% della sua capacità originale. Oggi la e-Golf presa in esame può percorrere soltanto 65 km con una carica, motivo per cui Out of Spec Reviews ha acquistato la vettura ad appena 3.500 dollari, poco più di 3.000 euro.

Oggi 65 km si riescono a fare in Full Electric con una normale Plug-in Hybrid di alta fascia, le elettriche new gen invece percorrono oltre 1.000 km con una carica come la NIO ET7, mentre Xiaomi ha appena presentato la SU7 da 800 km. Parliamo ovviamente di un modello sperimentale che è stato presto accantonato da Volkswagen per lavorare alla più efficiente famiglia ID, questa storia però può aiutarci a capire con quale velocità le auto elettriche si stiano evolvendo (e per quale motivo il valore dell’usato elettrico sia crollato a picco)