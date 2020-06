Ecco come sarà la Batmobile 2021 di Robert Pattinson in The Batman

I recenti mesi di lockdown hanno fermato anche le produzioni di Hollywood in tutto il mondo, ora però l'industria può finalmente ripartire e uno dei progetti più attesi a tornare sul set sarà certamente The Batman di Matt Reeves. Il film avrà una nuova Batmobile e oggi possiamo vedere i modelli ufficiali.

Come già saprete parliamo di un nuovo reboot del cavaliere oscuro della DC Comics, che vedrà l'attore Robert Pattinson nei panni dell'investigatore mascherato di Gotham City. Una produzione che avrà ben poco a che fare con le altre apparizioni di Batman al cinema, dai costumi alla Batmobile, che infatti avrà pochissimo in comune con le sorelle maggiori.

Reeves ha pensato a una vettura molto simile a una muscle car americana anni '60 e il risultato sviluppato da Jeff Frost potete ammirarlo nelle foto in pagina: l'artista ha infatti pubblicato i Concept Model ufficiali della nuova Batmobile che vedremo nel 2021. Se la parte frontale è abbastanza "realistica", la parte posteriore è decisamente più "fumettosa" e futuristica, con luci in ogni dove e tubi di scarico bene in vista.

Certo non sono mancate le polemiche, secondo alcuni si tratta di un design troppo distante dall'immaginario classico, secondo altri il motore non avrebbe alcuna protezione, dunque sarebbe facile bersaglio dei nemici ma hey, è un cinecomic, un minimo di sospensione dell'incredulità è assolutamente necessario, non credete?