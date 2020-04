Ecco come Autopilot di Tesla riconosce i pedoni: il video ufficiale

Al di là degli innovativi motori elettrici, che ancora oggi hanno diversi segreti che gli esperti non riescono a carpire, Tesla è famosa soprattutto per il suo incredibile sistema Autopilot. La società ha appena rilasciato alcuni interessanti video proprio sul suo assistente di guida.

Autopilot è una di quelle funzioni per le quali la concorrenza dovrà ancora rincorrere Tesla per molti anni, poiché nessun altro al di là della società californiana ha raccolto così tanti dati, fatto prove e "istruito" le auto a comportarsi su strada analizzando l'ambiente attorno. Ve lo dimostra una volta di più Andrej Karpathy, a capo del reparto AI e Computer Vision di Tesla, che durante una conferenza ha mostrato dei video su come Autopilot riesca a riconoscere i pedoni per strada e a fermarsi per tempo - evitando incidenti.

Karpathy ha anche mostrato un lungo viaggio nelle mani di Autopilot, che accelera, frena, gestisce semafori e svolta agli incroci senza l'ausilio dell'uomo. L'ingegnere Tesla vi spiega anche su cosa si basa Autopilot, ovvero su ciò che vedono le 8 telecamere installate sulle auto; l'azienda di Elon Musk infatti non si affida alle mappe HD e ha abbandonato i costosi Lidar, considerati dal CEO in persona come inutili. Il video dura 30 minuti, saltate pure a 3:24 per vedere come Autopilot riconosce i pedoni, continuate poi la visione per scoprire il funzionamento "tecnico" dell'assistente di guida.