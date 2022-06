Come va un'auto con quattro ruote di scorta? Col ruotino il divertimento è assicurato

Le ricerche scientifiche di Driven Media continuano e questa volta il team capitanato dall’ex pilota Scott Mansell ha montato quattro ruotini di scorta a bordo della sua verde Caterham 270 R per scoprire come cambia il comportamento della vettura.

Dopo aver testato le prestazioni della leggera supercar con pneumatici da Formula 1, e dopo averla portata in pista con ruote gemellate su entrambi gli assi, questa volta il test è andato nella direzione opposta ai precedenti, abbandonando la ricerca del grip a favore del divertimento.

La domanda che ha dato origine a questo esperimento è semplice: come si fa a rendere più divertente un’auto? Di primo acchito si pensa all’aumento della potenza così da agevolare la perdita di aderenza del posteriore per esibirsi in coreografici sovrasterzi di potenza, ma la teoria di Scott Mansell è stata più furba ed economicamente più sostenibile: montare quattro ruote di scorta.

Per essere più precisi, non quattro ruote analoghe a quelle montate di serie, bensì utilizzando quattro ruotini col limite di velocità a 80 km/h, con sezione del battistrada strettissima e una mescola che definire marmorea è un complimento, dopotutto sono ruote costruite solo ed esclusivamente per permettere al malcapitato di portare la vettura in officina per riparare la foratura dello pneumatico standard.

Il giro cronometrato sul piccolo circuito di prova utilizzando gli pneumatici di serie è stato percorso in 31,6 secondi, mentre con i ruotini il crono è peggiorato sensibilmente, con un tempo di 38,6 secondi. La mancanza di grip influisce anche sull’inserimento in curva e per questo l’auto risulta notevolmente più lenta, ma l’obiettivo era divertirsi e a giudicare dalle espressioni del team di Driven Media, la missione è compiuta.