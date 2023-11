Come saranno le auto elettriche nel 2035? 'Sportive, leggere e 'rumorose': un vero spasso'

Domanda da un milione di dollari: come saranno le vetture nel 2035, quando scatterà il ban dell'Ue? Ha provato a dare una risposta l'autorevole testata inglese Autocar, che ha appunto cercato di ipotizzare il futuro dei mezzi a quattro ruote.

Se lo scenario descritto sarà reale, c'è davvero da ben sperare visto che per gli inglesi, articolo a firma Jesse Crosse, nel giro di qualche anno le auto in circolazione saranno ovviamente elettriche, nonchè molto sportive e leggere.

“I motori elettrici hanno tutte le caratteristiche che gli ingegneri hanno cercato di ottenere dai motori a combustione sin da quando sono stati inventati, vale a dire quanta più coppia possibile a bassi regimi, potenza, efficienza e raffinatezza”, scrive il collega inglese, ricordando come i propulsori degli EV facciano tutto questo senza alcuno sforzo, “il che li rende la scelta perfetta come propulsore per qualsiasi auto”.

Al momento il problema principale riguarda i costi e il peso, ma ovviamente in futuro questi due ostacoli saranno superati visto il continuo e rapido progresso della tecnologia delle batterie. E per quanto riguarda il cambio? Ormai la strategia delle case automobilistiche sembrerebbe essere orientata verso una “cambiata fake”, per lo meno per quanto riguarda le vetture più sportive e che debbano regalare determinate “emozioni” durante la guida.

E così che le vetture elettriche di Alfa Romeo dovrebbero avere il cambio simulato, e lo stesso avverrà in particolare in casa Toyota dove hanno realizzato un cambio a dir poco eccezionale. E il suono? Anche in questo caso la sensazione è che si vada su rumori finti, cosa che stanno già sperimentando in molti.

Uno dei casi a noi più vicini è senza dubbio quello della Fiat 500 Abarth elettrica con il sound di scarico artificiale, cosa che ad alcuni fa storcere il naso mentre ad altri piace. In ogni caso secondo Autocar “È del tutto possibile che qualcosa che assomigli al suono di un motore ad altissimi regimi possa verificarsi non solo sulla carta ma essere anche autentico”.

La cosa certa è che con gli EV i produttori saranno molto più liberi, e potranno ad esempio mettere le componenti meccaniche quasi ovunque vorranno, a cominciare dalla comodità di inserire i motori elettrici nelle ruote, cosa che ovviamente chi progetta un'auto a combustione termica non può fare. (nella foto il concept Lancia Deymos di Andrea Bonamore).

“Per le auto ad alte prestazioni – aggiunge Crosse - e soprattutto per le auto sportive , ciò aprirà a tutti i tipi di possibili design”. Nel contempo si registreranno importanti miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria, con propulsori elettrici che saranno più efficienti, con più autonomia, ricaricabili più velocemente e soprattutto più leggeri, magari anche con l'aggiunta di batterie più piccole grazie però ad una rete di ricarica più capillare e ad una velocità di ricarica quasi flash.

Crosse chiosa: “Come saranno quindi le auto del domani? Possiamo aspettarci un ritorno delle agili auto sportive a due posti con strutture antiurto più leggere, grazie ai motori inseriti nelle ruote o all’ulteriore sfruttamento dei motori più piccoli, leggeri e con regimi più elevati già in produzione. In tutti i casi, il peso verrà ridotto grazie al totale abbandono dell'idraulica a favore dello sterzo e della frenata by-wire . In definitiva, l'emozione di guidare un'auto sportiva o ad alte prestazioni deriva dall'intero pacchetto: maneggevolezza, agilità e sfumature di sensibilità dello sterzo, coppia e potenza. L'auto di domani potrà anche essere alimentata elettricamente, ma sarà comunque un vero spasso”.