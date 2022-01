Che aspetto avrà la nuova Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1?

Manca ancora più di un mese all'accensione dei motori delle nuove monoposto per il Mondiale 2022 di Formula 1. I piloti delle varie scuderie sono già tornati ad allenarsi in vista della nuova stagione che comincerà ufficialmente con il primo GP del Bahrain fissato nella seconda metà di marzo.

Ad ogni modo, prima che il campionato del mondo 2022 inizi davvero, le varie scuderie devono presentare al pubblico le monoposto che scenderanno in pista dopo il cambio di regolamento. Verstappen partirà da Campione, tuttavia i fan italiani sperano di rivedere una Ferrari in grado di competere con la Red Bull e la Mercedes, le due vetture attualmente da superare dopo il piazzamento al terzo posto sul fronte dei costruttori nel 2021.

A tal proposito, il designer Sasha Pedonese ha realizzato in collaborazione con unkredible studio, che ha fornito il modello 3D, un probabile render della monoposto Ferrari che dovrebbe scendere in pista il prossimo 20 marzo. L'artista ha realizzato due varianti della stessa vettura, la prima con un rosso più acceso e l'altra con un rosso più vicino a quello utilizzato nell'ultimo anno. Tale scelta dovrebbe essere dettata dagli ultimi rumors in circolazione dove la scuderia di Maranello avrebbe deciso di optare per due livree differenti per la presentazione del 17 febbraio e quella che verrà utilizzata nei GP.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo render che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.