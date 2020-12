Ecco come appare un GP di Formula 1 classico con le grafiche moderne

La Metropolitana di Londra non sarebbe più la stessa priva dell'iconico logo "roundel", così come muterebbe la nostra percezione dei passati anni di Formula 1 senza il logo disegnato da Carter Wong, che ci ha accompagnato dalla stagione 1994 alla 2017.

Grafica e comunicazione sono parte integrante dell'esperienza, che sia uno show televisivo o una cena al ristorante. A fine 2017 Liberty Media ha cambiato le carte in tavola rinnovando il logo e rivedendo tutte le grafiche. Ci sentiamo di dire che, a dispetto della diffidenza iniziale da parte del pubblico, il pacchetto ha funzionato. Un'alta leggibilità delle grafiche durante una gara è essenziale: bisogna capire velocemente la posizione del pilota inquadrato, chi è ai box in quell'istante, chi ha messo a segno il giro veloce e tanti altri dettagli. Anche la presentazione della griglia di partenza è curatissima e resa epica dal brano musicale scritto appositamente da Brian Tyler. Il canale YouTube BH Formula 1 ha preso la griglia del Gran Premio di Monaco del 1984 e l'ha presentata con lo stile moderno dalla Formula 1. Siamo sicuri che il risultato provocherà un po' di malinconia a coloro che hanno vissuto in prima persona quegli anni pazzi di F1.

La sfida era tra la McLaren di Alain Prost, autore della pole, e la Lotus di Nigel Mansell, distaccato di soli 91 millesimi. Ad occupare l'intera seconda fila le Ferrari di Arnoux ed Alboreto. Quella gara tuttavia è ricordata per il pilota che partì tredicesimo: Ayrton Senna. Il brasiliano al primo anno di Formula 1 espresse tutto il suo talento imponendo un ritmo indiavolato nel momento in cui il circuito fu travolto da un intenso acquazzone. La gara si interruppe al trentunesimo giro, a causa delle pericolose condizioni meteorologiche; Senna era secondo e stava portando la sua Toleman sempre più vicina alla McLaren di Prost. Il francese chiese, a gesti, l'interruzione della corsa e Jacky Ickx, direttore di gara, lo accontentò.

Ci sono altri esempi di video simili, in calce vi lasciamo quelli realizzati da Matt Amys, spezzoni di gare classiche con grafica odierna. Ottimi stuzzichini in attesa della nuova stagione di Formula 1 che vedrà Carlos Sainz Jr. in Ferrari nonché il passaggio di Sebastian Vettel dalla casa di Maranello ad Aston Martin.