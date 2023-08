Ecco come appare una Ferrari da quasi 2 milioni di euro alla Monterey Car Week

I fienili sembrano conservare spesso pezzi di inestimabile valore, come il caso dei 50 pezzi unici rinvenuti in una riserva in Pennsylvania. Nel 2004, un fienile in Florida fu devastato dall'uragano Charley. All'interno di questo fienile si trovava una collezione di 20 automobili, tra cui una rarissima Ferrari 500 Mondial Spider del 1954.

Questo modello in particolare è uno dei soli 13 esemplari ancora esistenti, il che rende evidente quanto siano poche le vetture di questo tipo sopravvissute dopo quasi 70 anni. Tuttavia, è oggetto di discussione se il telaio di questa vettura possa davvero essere considerato "sopravvissuto".

Questa Ferrari 500 Mondial è stata distrutta e bruciata dall'uragano, ed è poi stata lasciata nella sua condizione originale "preservata dal tempo". Sebbene non sia più funzionante, la sua rarità e il fascino tra i collezionisti hanno reso questa vettura molto ambita. Il proprietario ha quindi incaricato RM Sotheby's di trovare un nuovo acquirente per la Mondial (oltre al resto della collezione), mettendola all'asta: è stata venduta a un nuovo acquirente al prezzo di 1.720.000 euro.

Questa vettura è il secondo esemplare di 500 Mondial costruito e uno dei soli 13 Spider originali con carrozzeria Pininfarina che sono mai stati prodotti, anche se in seguito l'auto è stata ri-carrozzerata da Scaglietti. Inizialmente, era dipinta in Rosso Corsa, il colore delle competizioni automobilistiche italiane, mentre gli interni erano rivestiti in un vinile Similpelle Beige.

La decisione del nuovo proprietario sulla possibile restaurazione della Ferrari Mondial è una scelta personale e può essere influenzata da diversi fattori. Alcuni collezionisti preferiscono preservare l'aspetto originale dell'auto, comprese le imperfezioni e le tracce del suo passato, in quanto rappresentano una parte significativa della storia dell'automobile. Dai un'occhiata anche alla collezione d'auto d'epoca più incredibile di sempre.

Il fatto che questa Ferrari Mondial abbia mantenuto un valore elevato nonostante il suo stato attuale indica che gli acquirenti valutano molto la storia e l'autenticità, oltre al valore di opera d'arte automobilistica.