Ecco come appaiono 47 milioni di euro in supercar

A Los Angeles, è stata scoperta una sorprendente collezione di 13 hypercar parcheggiate presso l'aeroporto internazionale di Los Angeles. Queste auto, del valore di circa 50 milioni di dollari, erano parcheggiate in un angolo appartato dell'aeroporto.

Si presume che fossero lì solo temporaneamente, forse in attesa di essere trasportate in un altro stato o all'estero dal loro proprietario. Non è chiaro se il proprietario stia pianificando un trasferimento o se abbia semplicemente deciso di intraprendere un viaggio con le auto verso una destinazione esotica. In ogni caso, questo straordinario spettacolo ha attirato l'attenzione di appassionati di auto e curiosi.

La collezione include alcune delle auto più desiderabili al mondo. Nella prima fila, spiccano una McLaren Speedtail blu scuro, una Porsche 918 Spyder nera e una McLaren Sabre con una finitura in vernice cangiante. Subito dietro, troviamo una Porsche 911 restaurata da Gunther Werks, una Pagani Huayra BC e una Lamborghini Centenario con finitura in fibra di carbonio a vista. La collezione include anche una Ferrari LaFerrari nera, una Ford GT, due Koenigsegg Regera, una Koenigsegg Agera RS, una Bugatti Chiron e un'Aston Martin One-77.

Tra le più singolari, spicca una bellissima versione della Koenigsegg Regera in verniciatura turchese. Il valore medio di ciascuna di queste auto è stimato a oltre 3 milioni di dollari, se non di più. Abbiamo anche dato un'occhiata ad un esemplare unico di Koenigsegg Regera totalmente in carbonio.

