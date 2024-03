Come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia 2026, termica ma anche elettrica da 670 CV

Di recente il CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, ha lasciato intendere che nel 2026 avremo una nuova Giulia. Un veicolo pronto a diventare (anche) 100% elettrico “come fosse la Dodge Charger italiana” per stessa ammissione di Imparato. Ecco come il designer Tommaso d’Amico immagina la vettura.

Negli Stati Uniti è da poco stata presentata la nuova Dodge Charger 2024, disponibile sia con motori termici che in una potente variante 100% elettrica chiamata Daytona. Il modello può anticipare diversi dettagli sulla Giulia di prossima generazione, è infatti costruito sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, lo stesso pianale su cui prenderà forma la Giulia 2026, dunque a livello tecnico possiamo aspettarci molte cose in comune. La variante elettrica potrebbe così avere gli stessi 670 CV della Daytona, con accelerazione 0-100 possibile in appena 3,3 secondi. La trazione integrale è di serie su tutti i modelli, anche quelli termici, che nello specifico offrono 550 CV nella versione SIXPACK H.O. e 420 CV nella SIXPACK S.O., in ogni caso parliamo dunque di grandi potenze, con qualsiasi alimentazione.

Se tecnicamente abbiamo parecchie informazioni grazie alla nuova Charger, sul fronte del design è tutto da confermare. Nel frattempo il designer Tommaso D’Amico ha diffuso su YouTube alcuni interessanti render riguardanti la vettura, un modello muscoloso ma comunque elegante, con fari anteriori sottili e una larga griglia/scudetto anteriore, un chiaro omaggio alla tradizione Alfa. La potente berlina andrà a sfidare apertamente modelli High Performance come l’Audi RS5 che andrà a sostituire la RS4, la BMW M3 e la Mercedes-AMG C 63. A proposito di Mercedes, negli USA è appena stata presentata la nuova Mercedes-AMG GT.

Su Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti di oggi.