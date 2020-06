Come sta Alex Zanardi: le ultime notizie dopo il terribile incidente del 19 giugno

Nella serata di eri 19 giugno siamo stati raggiunti da una terribile notizia, quella di un nuovo incidente per Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e oggi campione paralimpico. Con questa news voglia aggiornarvi sulle sue condizioni, su tutto ciò che abbiamo saputo nella mattinata.

Il campione è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale molto delicato, durato circa 3 ore e terminato alle 22 di ieri presso l'ospedale Le Scotte di Siena - dov'era stato trasportato in elicosoccorso nel pomeriggio, cosa che ha permesso l'arrivo in soli 15 minuti. Secondo quanto riportato dai medici, restano purtroppo gravi le condizioni di Zanardi, è ora intubato ed è supportato da ventilazione artificiale.

Sembra che sia arrivato in ospedale con uno sfondamento delle ossa frontali del cranio, dovuto ovviamente all'impatto con il mezzo avvenuto mentre correva in handbike. Adesso il campione dovrà rimanere in rianimazione, sedato e ventilato, i medici hanno detto che i miglioramenti saranno molto lenti. "Oggi non sappiamo come andrà, faremo valutazioni più precise quando si sveglierà, se si sveglierà. Di sicuro vale la pena curarlo, di questo sono assolutamente convinto" ha detto il neurochirurgo Giuseppe Oliveri, direttore dell’Unità di Neurochirurgia dell’ospedale di Siena.

In serata arriverà un nuovo bollettino, nel frattempo facciamo davvero i nostri migliori auguri ad Alex Zanardi, un nuovo incidente di questo calibro non ci voleva assolutamente. Ricordiamo inoltre che la dinamica non è chiara, anche se sembra che l'impatto sia avvenuto attorno ai 50 km/h. Alla fine di una discesa la handbike di Zanardi avrebbe cambiato improvvisamente traiettoria finendo nella corsia opposta e incrociando un camion. Il casco a quel punto è saltato e il campione ha sbattuto la testa contro il predellino del furgone.