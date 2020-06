Come sta Alex Zanardi: le novità di lunedì 22 giugno

Dal tragico pomeriggio del 19 giugno sono ormai passate più di 48 ore e Alex Zanardi è ancora ricoverato presso l'ospedale Le Scotte di Siena, da dove purtroppo non uscirà a breve.

Le condizioni del campione di handbike, ex pilota di Formula 1, sono ancora molto gravi ma per fortuna stabili. Un segnale visto dai medici come assolutamente positivo, nonostante il quadro neurologico resti comunque grave. Secondo le ultime novità, l'atleta sarebbe "in condizioni di stabilità sul fronte cardio-respiratorio e metabolico", si temono però problemi neurologici e non sono esclusi possibili "eventi avversi".

Mentre attendiamo il nuovo bollettino delle 12:00 di oggi 22 giugno, emergono novità sulla dinamica. Sul web qualcuno aveva ipotizzato che il campione fosse distratto dallo smartphone, cosa assolutamente smentita dal video dell'incidente ora detenuto dalle forze dell'ordine. Dietro Zanardi infatti c'era un Videomaker che ha ripreso tutta la scena e l'atleta aveva le mani sul manubrio. Il telefono ritrovato sul posto era all'interno di un vano della handbike. Sembra invece confermato il passaggio nella corsia opposta, probabilmente per un errore di traiettoria (ma questo non è stato ancora stabilito), con lo scontro che è diventato inevitabile per il camion/furgone che procedeva in senso contrario. Speriamo in aggiornamenti positivi nel corso della giornata.