Come aggiungere tasti fisici alle Tesla con una barra bluetooth: l'idea su Indiegogo

Con l’uscita della Model 3 e della Model Y, Tesla ha ribadito la sua filosofia del “less is more”, spogliando di fatto l’abitacolo di pulsanti e comandi vari e demandando quasi ogni azione allo schermo centrale. Questo è piaciuto a molti utenti ma ne ha scontentato tanti altri, ora però c’è un modo per aggiungere dei pulsanti fisici.

È necessario un dispositivo di terze parti che in questo momento è a caccia di fondi su Indiegogo. Si chiama Ctrl-Bar e nella sostanza è una barra di ottima fattura, dalle linee particolarmente eleganti, che si aggancia alla parte inferiore dello schermo centrale della Tesla Model 3 o della Model Y.

La barra presenta sostanzialmente quattro pulsanti programmabili e due manopole per il cambio temperatura. I pulsanti personalizzabili permettono di creare scorciatoie per il riscaldamento dei sedili, per il Defrost Mode, la Dog Mode, Homelink, l’apertura di bagagliaio, frunk e porta di ricarica e molto altro. Al di sotto della barra si trova anche una suggestiva fascia LED che aggiunge l’illuminazione ambientale all’auto.

Ma come funziona la Ctrl-Bar? Si connette alla vettura tramite la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) e viene alimentata da una normale porta USB. Per farla funzionare è necessario che il nostro telefono faccia girare in background l’app della barra, che difatti permette il dialogo fra i pulsanti e le API di Tesla. La Ctrl-Bar ha un prezzo di 239 euro con sconto Early Bird, una volta in commercio dovrebbe costare la bellezza di 329 euro. Al momento il progetto è allo stato di prototipo, del resto manca ancora il 30% dell’obiettivo prefissato, le prime consegne sono comunque stimate per giugno 2023. Vi piace come idea?