Come aggiungere un virtual cockpit alla Tesla Model 3: il video

Nei giorni scorsi ha suscitato molto scalpore la nuova Tesla Model S 2021, aggiornata in ogni aspetto ma in grado di conservare il quadro strumenti digitale. Un dettaglio che sulle Model 3/Model Y manca completamente, è però possibile trovare qualche optional di terze parti - come il modello topfit di cui parliamo oggi.

Si tratta di un piccolo quadro strumenti digitale da montare appena dietro lo sterzo della Tesla Model 3 o della Model Y. Ha un design particolare e grazioso, riesce inoltre a interfacciarsi perfettamente con la vettura e a mostrare le principali informazioni relative alla marcia. Visualizza ad esempio: velocità, segnali di svolta, stato del cambio, stato di caricamento della batteria, consumo energetico e barra di recupero con la frenata rigenerativa.

Per l’installazione occorrono dai 20 a i 30 minuti secondo la descrizione del sito GreenDrive che vende l’oggetto - a proposito, potete avere un 10% di sconto utilizzando il codice MATTEOVALENZA. È proprio il nostro amico Matteo Valenza a parlarvi in modo approfondito del prodotto, poiché lo ha installato sulla sua Tesla Model 3 Performance. Mandate in play il video che trovate in pagina per saperne di più. In alternativa a GreenDrive potete trovare l’oggetto anche su Amazon Italia.