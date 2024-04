Ecco come acquistare una Ferrari usata a meno di 40mila euro

La Ferrari è il sogno di tutti gli appassionati di auto, e se ci si affaccia sul mercato dell'usato questa vettura mitologica può diventare sicuramente più accessibile. Sono moltissime infatti le Rosse in vendita di seconda, terza o quarta mano, alcune delle quali al di sotto dei 40mila euro.

Premessa: se foste alla ricerca di una Ferrari F40, di recente immaginata in versione moderna, o di una Enzo, allora vi conviene passare oltre, ma se vi “accontentaste” di qualsiasi bolide con il cavallino rampante allora potrete trovare qualche offerta.



Abbiamo deciso di spulciare i principali siti online di auto usate e abbiano individuato almeno una decina di proposte, a cominciare da Autoscout24, dove è in vendita una Ferrari Mondial 8 2.9 al prezzo di 29.900 euro. L'auto è acquistabile a Torino, venduta da parte di un privato, ed ha un chilometraggio di 76mila km. La Mondial è un'auto perfetta per un padre di famiglia, tenendo conto che la stessa può ospitare comodamente 4 posti, e senza dubbio può essere un bello sfizio da togliersi per un appassionato di Maranello che ha sempre bramato di possedere una Ferrari. Sempre su Autoscout24 troviamo un'altra Mondial, in questo caso una 8 Targa Oro Asi. La vettura è in vendita a Firenze, ed è stata utilizzata per 72mila chilometri: il prezzo è un po' più alto, 39.000 euro.



Spostandoci su Subito.it scopriamo un'altra Mondial, un modello del 1991 in vendita a Napoli a 25mila euro. L'auto ha 58mila km, ma non è integra, visto che il venditore specifica che è “da montare la musata”. Non è ben chiaro a cosa si riferisca ma probabilmente la vettura va assemblata dopo che è stata restaurata: ad un appassionato potrebbe non dispiacere mettere mano alla Mondial. Sempre su Subito.it abbiamo scovato una Ferrari Dino GT4 acquistabile a 36.500 euro, in vendita da un privato di Cagliari. L'auto è del 1975 con 75mila chilometri e vedendola dalle foto appare tenuta davvero bene.



Anche su Bakeca.it ci sono alcune Ferrari usate in vendita a meno di 40mila euro, a cominciare da una Mondial T Cabrio acquistabile a Milano 27.998 euro. Si tratta di un'auto con soli 40.300 km venduta sempre da un privato, che la descrive come in ottime condizioni: sembrerebbe un vero affare. Infine un'altra Mondial, in questo caso una versione nera (tutte le altre Ferrari che vi abbiamo segnalato sono rosse), anno 1982 con 91.600 km, in vendita a Napoli a soli 19.900 euro. Viene descritta come in condizioni perfette, con iscrizione ASI e tenuta con molta cura: a quel prezzo appare molto interessante.

Queste sono le uniche Ferrari che abbiamo trovato online al di sotto dei 40mila euro, ovviamente acquistare da un privato ha sempre un margine di rischio, visto che l'ideale sarebbe comprare una Ferrari “old school” da un rivenditore specializzato, garanzia del fatto che l'auto sia controllata. Inoltre, qualora dovesse verificarsi un problema, ci si può rivolgere allo stesso, cosa che è molto più complicata da fare nel caso in cui si acquista appunto da un privato.

Prima di acquistare una Ferrari, (ma la regola vale per qualsiasi auto), è buona norma inoltre controllare la storia della vettura, quindi le manutenzioni, i tagliandi, le revisioni, eventuali incidenti effettuati, cambi olio, cambio pneumatici, e via discorrendo. Detto questo va infine considerato che acquistare una Ferrari, anche se economica, potrebbe comportare degli alti costi di manutenzione per eventuali pezzi di ricambio. Se nel caso aveste maggiori disponibilità potreste decidere di acquistare una Ferrari F1 come fatto per i propri figli da Dj Khaled.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su